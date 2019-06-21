توقيع اتفاقية تعاون علمي مابين اكاديمية شمال اوروبا و جامعة واسط جمهورية العراق

2019/06/21 | 04:16

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نعيم الهاشمي الخفاجي

نبارك بجهود القائمين في جامعة شمال أوروبا في جهودهم الحثية حيث

وقعت اكاديمية شمال اوربا للعلوم والبحث العلمي في الدنمارك اتفاقية تعاون علمي مشتركة مع جامعة واسط في جمهورية العراق , وقد شكلت الاكاديمية وفد على مستوى عالى تالف من البروفسورالدكتور كاظم العادلي رئيس اكاديمية شمال اوربا في الدنمارك والاستاذ المساعد الدكتور عباس الامامي نائب رئيس الاكاديمية للشؤون الادارية والدكتور مصطفى زهير ناجي.



كما مثل جامعة واسط البروفسور الدكتور علي عز الدين الخطيب عميد كلية التربية الاساسية والدكتورفالح الشلاهي معاون العميد للشؤون الادارية في كلية التربية الاساسية والبروفسور الدكتور صلاح الجبوري .



وتهدف الاتفاقية العلمية التي وقعت هذا اليوم الى توطيد التعاون بمختلف المجالات العلمية ومد أواصر العمل المشترك بين الطرفين وتبادل الخبرات والمعارف والوسائل التي تساعد على الأرتقاء بالعمل الأكاديمي والبحث العلمي وتقديم المساعدات العلمية والفنية من كلا الطرفين للنهوض بالأعمال المشتركة, وكذلك تطوير الشؤون الادارية في مستوياته الجامعية كافة وبالاضافة الى تطوير المناهج و تبادل الخطط والتصورات الموسومة في الاقسام العلمية وفي تفاصيل المناهج المدرسية على وفق القواسم المشتركة المتاحة , والبحث في اقامة الدورات التدريبية المشتركة سواء للطلبة او الكوادر الوظيفية , مع التاكيد على اقامة المؤتمرات العلمية المشتركة بينهما سواء داخل العراق او خارجه وإمكانية الأنتقال الى مرحلة التوأمة والشراكة الكاملة بينهما.



لقد تكلل هذا الجهد من قبل الكادر الاداري للاكاديمية ايمانا منهم بان تبادل الخبرات مع جامعات ومؤسسات علمية رصينة تهدف الى رفد اقسام الاكاديمية بكل التطورات الجامعية العلمية التي تهدف لرفع شان طلبتها والكوادر العلمية فيها , وهذه تعتبر خطوه اولى في العراق من ضمن خطوت اخرى سوف تتبعا لاحقا يقوم بها وفد الاكاديمية المتواجد في العراق وصول لان تاخذ الاكاديمية مكانتها العلمية المرموقه بين الجامعات لعالمية، من الجدير بالذكر ان الاكاديمية العامة لشمال اوروبا بالدنمارك اتبعت اساليب علمية رصينة في نقل التجارب العلمية وطرق التدريس ومناهج التدريس بالجامعات الاوروبية الرصينة لطلبة الاكاديمية، وهذا الجهد الذي يبذله الكادر الاداري للاكاديمية دليل لنقل التجارب العلمية في الجامعات الاوروبية الرصينة لطلبة الاكاديمية لشمال اوروبا بالدنمارك، نبارك جهود الاستاذ البرفسور الدكتور كاظم العادلي رئيس الاكاديمية والدكتور المساعد الاستاذ عباس الامامي والاستاذ الدكتور فالح الشلاهي والاخ الدكتور محمد الجبوري ممثل الاكاديمية في الدنمارك ولكافة الكادر التعليمي في اقسام وكليات الاكاديمية الكرام والذين يبذلون جهودا مميزة في تطبيق تجربة علمية معتبرة في الاكاديمية وبمناهج علمية رصينة، ونتمنى من السيد رئيس الحكومة الدكتور عادل عبدالمهدي والسيد وزير التعليم العالي والبحث العلمي دعم الجامعات العراقية وتطوير مناهج التدريس، في الغرب وتحديدا في مملكة الدنمارك الحكومة الدنماركية تخصص مبالغ طائلة للتعليم وتطويره تفوق المبالغ المخصصة للوزارات الاخرى، لان تطوير التعليم يعني تطوير الاقتصاد، الدنمارك تنفق ملايين الدولارات لطلاب اسيويين لاكمال دراساتهم العليا الدكتوراة مجانا للطلاب لكنهم يأخذون ابتكاراتهم العلمية والتي تجلب مئات ملايين الدولارات للاقتصاد الدنماركي، الشعب العراقي شعب مبدع ولديه من الكفائات والعقول المبدعة اصحاب الاختراعات والابتكارات لو دعمت حكوميا لاصبح العراق ضمن الدول المتقدمة.

نعيم عاتي الهاشمي الخفاجي

كاتب وصحفي عراقي مستقل.

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