2019/06/21 | 04:28

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: JKVbl7ZTT_Y

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. بعد حديثه عنها وخلال اقل من 24 ساعة صواريخ كاتيوشا تنفجر وسط شركة اكسون موبيل النفطية) نشر أولاً على موقع (قناة الفرات) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. بعد حديثه عنها وخلال اقل من 24 ساعة صواريخ كاتيوشا تنفجر وسط شركة اكسون موبيل النفطية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الفرات).