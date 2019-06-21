2019/06/21 | 04:36

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ترامب يدعو قيادات الكونغرس لاجتماع بشأن إيران قال مصدر مطلع إن إدارة الرئيس دونالد ترامب دعت قيادات الكونغرس إلى البيت الأبيض لإطلاعهم على تطورات الوضع مع إيران في أعقاب إسقاط إيران لطائرة استطلاع أميركية مسيرة.وتابع المصدر قائلا إن الاجتماع الذي يضم كبار قادة الكونغرس الأربعة إضافة إلى رؤساء لجان القوات المسلحة والمخابرات سيعقد في البيت الأبيض .وأدى إسقاط الطائرة إلى تصاعد التوتر بين الولايات المتحدة وإيران، فيما تبحث واشنطن ردا "قويا" على ما وصفه الرئيس الأميركي دونالد ترامب بـ"الخطأ الكبير".وقال الرئيس الأميركي دونالد ترامب في تعليقه على سؤال بشأن رد بلاده على إسقاط إيران لطائرة مسيرة أميركية، بالقول: "ستعرفون قريبا".وأوضح الرئيس الأميركي أن "إيران ارتكبت خطأ كبيرا والطائرة الأميركية المسيرة كانت في المجال الجوي الدولي، ولدينا ما يوثق ذلك".وقال الجيش الأميركي، إن إيران أسقطت طائرته المسيرة بينما كانت تحلق على ارتفاع كبير في المجال الجوي فوق مضيق هرمز، على بعد 34 كيلومترا تقريبا من أقرب نقطة يابسة على الساحل الإيراني.

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