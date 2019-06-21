السياسي .. والضمير الحي

2019/06/21 | 04:48

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عباس طريم

جميل ان يكون ضمير السياسي هو الرقيب , الذي يعد حركاته وسكناته , ويحذره من انتقام الباري عز وجل ! ويحد من تجاوزاته على المال العام ,ويدفع به الى اتخاذ المواقف الانسانية التي تتلائم وتعاليم ديننا الحنيف الذي يدعو الى العدل والصدق والرحمة والمساواة , والابتعاد عن السرقة والغش [ والرشوة ] وخاصة الكذب .



لان نار االكذب تحرق الاخضر واليابس , وقد حذر منها الباري عز وجل ! في كتابه الكريم .



ونهى عنها رسول الكريم محمد ص , وافتى بعدم الدخول في دهاليزها , مهما كانت الذرائع ..



سأل رسولنا الكريم ص : يارسول الله هل يزني المرء ؟ فقال : نعم قد يغره الشيطان ويجره الى المعصية فلا يتمالك نفسه ويفقد السيطرة على شهواته ..



فيقع في الخطيئة .



وسأل ص : هل يسرق المرء ؟ فاجاب ص : نعم قد تدفعه الحاجه الى ما يكره , فيضطر اليها اضطرارا .



وسأل ص : هل يكذب المرء ؟ فاجاب ص : لا , وكررها عدة مرات وقال ص : لان الكذب اصل كل بلاء , والكذب في الحياة اليومية يعتبر انحراف عن النسق الاخلاقي , ولكنه في السياسة , جريمة .



هذا ما عبر عنه خبير الشفافية الدولي [ مايكل هيرشمان ] .



في معرض رده على سؤال حول كيفية محاسبة المسؤول الفاسد , لان السياسي عندما يكذب على شعبه الذي وضع على عاتقه امانة البلد , يفقد مصداقيته وشخصيته ويتحول الى رجل محتال

.



ولو عدنا الى ديننا الاسلامي الحنيف , لوجدنا تشريعاته واضحة في هذا الشأن ..



فمن لا يمنعه ضميره عن ارتكاب المعاصي , فليس بمسلم .فالضمير الحي هو الرقيب الذي يضع صاحبه على السكة الصحيحة التي تؤدي به الى حيث الامان والاطمئنان .



وهناك الكثير من الفلاسفة الذين كان الضمير , العمود الفقري في طروحاتهم ونظرياتهم التي كانت ولا زالت لها الاثر الكبير فيما الت اليه المفاهيم الانسانية ..



امثال [ المفكر اليوناني افلاطون ] الذي مزج بين نظريته السياسية والاخلاق , مقررا ان اساس الحكم اربع فضائل هي : الحكمة في الجانب الفلسفي , الشجاعة في الجانب الطبيعي , العفة في الجانب النفسي , العدالة في الجانب السياسي .



ومن لا تتوفر فيه هذه الفضائل فليبتعد عن الحكم في رايه .



ومع ان الجميع تؤكد على اهمية الاخلاق والضمير في المسيرة الحياتية للانسان , الا اننا نشاهد السياسي الناجح اليوم , هو : من يتقن فن الكذب بمختلف اشكاله وانماطه ويعرض بضاعته التي تتلائم وامال وتطلعات الفئات المسحوقة ..



الذين يسارعون الى تصديق كل من يمنيهم بالوعود .



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حتى وان كانت كاذبة .



فالسياسيون ..



يعيشون على اطلاق الوعود الرنانة التي لا يجني منها المواطن شيء , وتراهم في حالة من التشضي في الرؤى والغموض في اغلب تصريحاتهم ..



خاصة عندما يتعرضون الى متغيرات ومنغصات يشعرون معها بتداعي شرعيتهم السياسية , واهتزاز مراكزهم الوضيفية التي تدر عليهم ملايين الدولارات , وهم طبعا لديهم القدرة على التحدث باسلوب هادىء ومقنع , سلطانهم السنتهم , يجعل المحيطين بهم يستمعون اليهم باصغاء تام , معتقدين بان كل ما يتفوهون به سيترجم ويصبح افعالا تدخل حيز التنفيذ .

ان غياب الضمير راجع الى عدم تذكر اليوم الاخر وما فيه من حساب , فقد قال الرسول محمد ص ] ان القلوب لتصدا كما يصدا الحديد ] فقالو : وما جلاؤها يارسول الله ! قال ص : [ ذكر الله ] وذكر الله عز رجل يحيي في النفوس الايمان , والخوف من العقاب , وتجنب كل المعاصي التي لا يرضاها الباري عز وجل ! لذالك نؤكد على حتمية احياء الضمير [ ليصلح ما افسده الدهر ] ويفعل واجباته الدينية والانسانية

فغياب الضمير احدث ما نراه من نهب وسلب وسرقة احالت بلادنا الى ركام ,ودفعت بها لتصنف من اوائل الدول في الفساد الاداري والمالي في العالم .



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ان احياء الضمير , يعني احياء الانسان التقي والنزيه .

وعندما يموت الضمير , يتحول الانسان الى وحش كاسر وتنعدم لديه المشاعر النبيلة التي تميزه عن غيره وتتيه لديه البوصله الاخلاقية , وتنعدم الرؤيا ..



ويندفع في حب الدنيا والتنافس على ما فيها من مكاسب دنيوية حذر منها الله سبحانه وتعالى ! في كتابه الكريم ..



واعتبرها اساس كل بلية .



فمن اجل متاع الدنيا يبيع الاخ اخاه , ويخون الناس الامانات , وينكثون العهود والمواثيق , ومن اجلها يجحد الناس الحقوق وينسون الواجبات ويبغي بعظهم على بعض , ويعيشون كسباع الغابة يفترس القوي الضعيف ويلتهم الكبير الصغير ومن اجل شهوات الدنيا يغش التجار ويتجبر الرؤساء , وينافق ضعفاء الانفس ويتزلفون .

ومفهوم الضمير له خصوصية في اسلامنا , الذي يرى بان الحياة الروحية هي حياة اخلاقية على الصعيد الفردي والاجتماعي ,وان الايمان بالله ! يقتضي مجاهدة مستمرة , لذالك فالله حاضر في الاخلاق حضور المعبود في المعبد , والاسلام نفسه يعتبر رسالة واضحة الى الضمير الانساني ليفيق من غفوته ويعود الى جادة الصواب , والاسلام عني بتربية الضمير عند الانسان المسلم , لان من مات ضميره , لا يستطيع تادية واجباته بما يتلائم وعدالة ديننا الحنيف , ولا يضع مخافة الله عز وجل اما عينيه , ويصبح كمن ينطبق عليه المثل : [ اذا لم تستح فاصنع ما شئت] .

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