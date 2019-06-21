2019/06/21 | 05:07

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المياحي: واسط أول محافظة أكملت متطلبات المحاضرين وشرعت بتوزيعها أعلن محافظ واسط محمد جميل المياحي ان محافظة واسط "أول محافظة أكملت متطلبات المحاضرين المجانيين وشرعت بتوزيعها على مستحقيها".وقال المياحي في بيان لمكتبه ان "عدد المستفيدين {٥٨٦٠} محاضرا وهناك ملحق بالاسماء المتبقية التي تأخر تسليمها، منوها ان "المبلغ الكلي بلغ خمسة مليارات ومائة وثمانية وستون مليون دينار".واضاف "وجهنا بدوام اللجان الكفوءة الجمعة ويوم السبت لإكمال عملية التوزيع استحقاق السنة الدراسية كأجور نقل" موكدا "نسعى بشكل جاد للمطالبة بإيجاد حل لكل المجانيين ان كانوا محاضرين او ادرايين او حراس او خدمة كلهم يقدمون خدمات كبيرة للمحافظة ونحن بأمس الحاجة لخدماتهم".وحمل المياحي "مدراء المدارس مسؤولية شرعية وقانونية بإعطاء تلك المستحقات لإصحابها المستحقين فعلا فهناك رقابة وتدقيق ولا نقبل اي تلاعب "شاكرا وزارة المالية دائرة الموازنة ودائرة المحاسبة لجهودهم الكبيرة وتعاونهم الجاد".

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