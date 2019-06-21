2019/06/21 | 05:37

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عراقجي: نمتلك أدلة دامغة على اختراق الطائرة الأمريكية أجواء إيرانأبلغ مساعد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، السفير السويسري في طهران ( الذي يمثل المصالح الأمريكية في إيران ) اعتراض بلاده الشديد على انتهاك طائرة حربية أمريكية لأجوائها.وذكر أن عراقجي نقل الاحتجاج الإيراني للسفير السويسري، خلال اتصال هاتفي بينهما.وقال عراقجي، إن طهران تمتلك أدلة دامغة على انتهاك الطائرة المسيرة الأمريكية، لأجواء إيران، مشيرا إلى العثور على أجزاء من الطائرة في المياه الإيرانية.وشدد على أن بلاده لن تتردد في الدفاع عن أراضيها ومياهها، لكنها لا تريد حربا في المنطقة.وفي وقت سابق أعلنت إيران أن دفاعتها الجوية، أسقطت طائرة أمريكية دون طيار، بعد انتهاكها للمجال الجوي الإيراني.من جانبه، نفى البنتاغون الرواية الإيرانية، وادعى أن الطائرة كانت تحلق فوق المياه الدولية بمحاذة الحدود الإيرانية.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (عراقجي: نمتلك أدلة دامغة على اختراق الطائرة الأمريكية أجواء إيران) نشر أولاً على موقع (وكالة الحدث الاخبارية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (عراقجي: نمتلك أدلة دامغة على اختراق الطائرة الأمريكية أجواء إيران) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الحدث الاخبارية).