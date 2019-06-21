2019/06/21 | 06:07

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: GQwjmMuCJlg

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. شبكة الاعلام العراقي نهج حزبي لادارة متحزبة وموظفوها يشتكون الظلم بسبب المحسوبية والمنسوبية) نشر أولاً على موقع (قناة الفرات) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. شبكة الاعلام العراقي نهج حزبي لادارة متحزبة وموظفوها يشتكون الظلم بسبب المحسوبية والمنسوبية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الفرات).