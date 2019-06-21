التحالف العربي: سقوط مقذوف للحوثيين قرب محطة تحلية للمياه

2019/06/21 | 06:45

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن المتحدث الرسمي باسم قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن، العقيد الركن تركي المالكي، عن سقوط مقذوف حوثي معاد بالقرب من محطة تحلية المياه المالحة في الشقيق، ولم ينتج عنه أي أضرار بشرية أو مادية (تلفيات).وأوضح أن “الجهات العسكرية والأمنية تعمل على تحديد نوع المقذوف الذي تم استخدامه، في الوقت الذي أعلنت فيه الميليشيات …

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