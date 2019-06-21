نتنياهو يخرج عن صمته ويحث على دعم أميركا ضد إيران

2019/06/21 | 06:53

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دعا رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الخميس المجتمع الدولي إلى دعم الولايات المتحدة في مواجهة إيران، وذلك بعد ساعات من إسقاط طهران

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