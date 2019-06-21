نجاة نائب عراقي من محاولة اغتيال جنوب بغداد

2019/06/21 | 06:55

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلن مكتب النائب محمد علي زيني، الجمعة، عن نجاة الاخير من محاولة اغتيال تعرض لها جنوب العاصمة العراقية بغداد....

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