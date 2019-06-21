أوروغواي تعدل تأخرها أمام اليابان بمساعدة مثيرة للجدل من حكم الفيديو

2019/06/21 | 06:56

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عدلت أوروغواي تأخرها مرتين لتتعادل 2-2 مع اليابان في كأس كوبا أمريكا لكرة القدم، بمساعدة قرارين تحكيميين مثيرين للجدل لكنها ستنتظر حتى آخر مباراة في

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