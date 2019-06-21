توضيح للاعلام الامني حول تفجير مقهى خانقين الانتحاري

2019/06/21 | 07:26

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اصدرت خلية الإعلام الامني بالعراق، الجمعة، توضيحا بشأن التفجير الذي استهدف مقهى وسط خانقين في محافظة ديالى....

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