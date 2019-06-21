اليستير فارو - ملايين العمال يشاركون في الاحتجاجات ضد بولسونارو في البرازيل

2019/06/21 | 07:35

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #اليستير_فارو وحدة الترجمة – مركز الدراسات الاشتراكيةأضرب الملايين من العمال في البرازيل يوم الجمعة من الأسبوع الماضي ضد برنامج إصلاحات المعاشات للرئيس اليميني المُتطرِّف جايير بولسونارو، واندلعت احتجاجاتٌ في حوالي 380 بلدة ومدينة في جميع أنحاء البلاد، حيث أغلق المضربون ومؤيدوهم الطرق في الكثير منها.نُصِبَت الحواجز المحترقة في بعض المناطق، وقام العمال بتسييج أكشاك تحصيل الطرق السريعة وكذلك أماك......

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