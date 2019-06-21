حنا غريب - حول حركة التحرر الوطني العربية وسبل المواجهة

2019/06/21 | 07:35

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #حنا_غريب حول حركة التحرر الوطني العربية وسبل المواجهةلقاء الأحزاب الشيوعية العربية – الجلسة الأولى الرفيقات والرفاق ممثلي الأحزاب الشيوعية العربية اسمحوا لنا باسم الحزب الشيوعي اللبناني ان نرحب بكم أجمل ترحيب في هذا اللقاء الذي يتزامن مع احتفالات حزبنا بيوم الشهيد الشيوعي، وهي مناسبة نتوجه فيها جميعا بتحية اجلال واكبار الى قوافل شهداء أحزابنا الذين سقطوا على ......

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