حامد فضل الله - فيلسوف نزع الخوف الذكرى التسعين لميلاد يورغن هابرماس

2019/06/21 | 07:35

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #حامد_فضل_الله فيلسوف نزع الخوف1الذكرى التسعين لميلاد يورغن هابرماسهيريبرت برانتلمهداه الى د.هشام عمر النور، أستاذ الفلسفة ــ جامعة النيلين، السودان ترجمة وعرض د.حامد فضل الله" بلغ يورغن هابرماس في 18.6.2019، 90 عاماً ، إنه الفيلسوف الأكثر شهرة - فهو يؤمن بعقل الإنسان وقوة الديمقراطية.تقاطرت كلمات التقدير من جميع أنحاء العالم.نشرت صحيفة دي تسايت الاسبوعية في 13 يونيو 2019 لوحدها، 25 مق......

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