بعد ان اسقطت ايران طائرة مسيرة لها .. امريكا تخشى المجال الجوي الايراني

2019/06/21 | 07:43

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

يبدو ان الطائرة المسيرة الامريكية المتطورة التي اسقطتها ايران، شكلت صدمة قوية عندها، ما دفعها الى منع طيرانها المدني من الدخول في الاجواء الايرانية.

وأصدرت إدارة

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