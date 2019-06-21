الديمقراطي لـ

2019/06/21 | 07:43

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العهد نيوز- بغداد

قال عضو الحزب الدسمقراطي الكردستاني، محمد زنكنة، ان "اقليم كردستان لا يمكن ان يعول على اي حلول مع حكومة المركز ما دامت هناك

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