مصدر يعلن لـ

2019/06/21 | 07:44

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العهد نيوز- بغداد

اعلن مصدر سياسي، عن تقاسم بعض الكتل السياسية، الدرجات الخاصة في المؤسسات والوزارات العراقية.

وقال المصدر لـ "ألعهد نيوز"، اليوم الجمعة، ان "الدرجات الخاصة

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