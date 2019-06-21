محمد أبو قمر - الجامعة المصرية والجماعة الارهابية

2019/06/21 | 08:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #محمد_أبو_قمر افي عام 2012 في الفترة السوداء أثناء حكم مرسي تم زيادة مرتبات أساتذة الجامعات زيادة معتبره ، هذه الزيادة أوعز بها مكتب الارشاد إلي مرسي بالاضافة إلي حزمة أخري من الامتيازات الأخري لجهات أخري بغرض شراء الولاء وضمان الحصول علي المساندة خصوصا وأن بوادر نفور الشعب المصري من وجود الاخوان في الحكم قد بدأت تشتد ويتسع مجالها.ولما لم تكن ميزانية الدولة في ذلك الحين تسمح بمثل هذه الزيادات فقد تحملته......

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