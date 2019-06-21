النزاهة النيابية تتبرأ من اتهامات بعض اعضائها لمجلس مكافحة الفساد

2019/06/21 | 08:14

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العهد نيوز- بغداد

تبرأت لجنة النزاهة النيابية من تصريحات لبعض اعضائها استهدفت اعضاء في مجلس مكافحة الفساد.

وقال رئيس اللجنة هشام السهيل في بيان، تلقته، العهد نيوز،

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