توجيهات هامة لعبد المهدي حول اطلاق قذائف في نينوى والبصرة

2019/06/21 | 08:28

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وجه رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي، الخميس، القادة العسكريين والأمنيين بإستنفار جهدهم الميداني والاستخباري لكشف وملاحقة الجهات التي تقف وراء اط...

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