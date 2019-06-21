العراق وفرنسا يعتزمان افتتاح خط طيران مباشر بين بغداد وباريس

2019/06/21 | 08:45

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العهد نيوز- بغداد

اعلنت وزارة النقل، انها تعتزم فتح خط طيران مباشر بين العاصمة العراقية، بغداد، والعاصمة الفرنسية باريس.

وقال بيان للوزارة، تلقته، العهد نيوز، اليوم الجمعة،

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