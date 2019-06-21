2019/06/21 | 08:45

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

عثرت جمعية ناشطة بيئية على أنثى حوت عنبر بالغة ورضيعها يطفوان بلا حياة وقد نفقا على سطح الماء في بحر طرمة قرب سواحل إيطاليا جراء

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (أنثى حوت نفقت وهي تحاول يائسة إنقاذ رضيعها من شباك الصيد) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (أنثى حوت نفقت وهي تحاول يائسة إنقاذ رضيعها من شباك الصيد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).