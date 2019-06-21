شكوى إيرانية لمجلس الأمن بشأن الطائرة الأمريكية المسيرة‎

2019/06/21 | 08:51

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قام نظام الدفاع الجوي المحلي باستهداف

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