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شكوى إيرانية لمجلس الأمن بشأن الطائرة الأمريكية المسيرة‎


شكوى إيرانية لمجلس الأمن بشأن الطائرة الأمريكية المسيرة‎
2019/06/21 | 08:51
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- قام نظام الدفاع الجوي المحلي باستهداف

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