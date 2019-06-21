مصر وزيمبابوي.. ذكرى سيئة عمرها ربع قرن

2019/06/21 | 09:01

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- انطلاقا من مساء اليوم الجمعة، ستصوب أنظار الجماهير الأفريقية، وعشاق كرة القدم حول العالم، إلى مصر، التي تحتضن منافسات كأس أمم أفريقيا 2019، فيما سيقص المنتخب المصري ونظيره الزيمبابوي شريط الافتتاح.

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