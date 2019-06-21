هواوي ستجلب تحديث نظام التشغيل الجديد من أندرويد كيو

2019/06/21 | 09:01

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشفت شركة هواوي الصينية، عملاق صناعة الهواتف الذكية وتكنولوجيا الاتصالات، أنها ستتمكن بالتأكيد من جلب تحديث نظام التشغيل الجديد من أندرويد "كيو" إلى هواتف بي 30 وبي 30 برو،

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