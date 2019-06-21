2019/06/21 | 09:02

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ خطوة برس أعلن برنامج الأغذية العالمي، التابع للأمم المتحدة، عن تعليقه جزئيا تقديم المساعدات لسكان صنعاء، بسبب تعثر المباحثات مع الحوثيين، حول مراقبة توزيع المساعدات.وقال الناطق الرسمي باسم البرنامج إرفيه فيروسيل: “توقفنا بشكل جزئي عن توزيع المساعدات الغذائية للمناطق الواقعة تحت سيطرة “الحوثيين”، والحديث يدور عن قرار اضطراري”.وشدد على “ضرورة توزيع هذه

هناك تفاصيل اخرى بخصوص بسبب الحوثيين..



الامم المتحدة تعلّق تقديم المساعدات لسكان صنعاء وكالة خطوة برس.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بسبب الحوثيين.. الامم المتحدة تعلّق تقديم المساعدات لسكان صنعاء) نشر أولاً على موقع (خطوة برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بسبب الحوثيين.. الامم المتحدة تعلّق تقديم المساعدات لسكان صنعاء) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (خطوة برس).