إدارة الشرطة تحسم مصير نيبوتشا وتحمل الداخلية مسؤولية تأخر ملعب الفريق

2019/06/21 | 09:08

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} حسمت إدارة نادي الشرطة، مصير مدرب الفريق {نيبوتشا يوفوفيتش} للموسم المقبل.

وترددت أنباء بموافقة الصربي نيبوتشا على تدريب فريق الصفاقسي التونسي في الموسم المقبل والرحيل عن الشرطة.وقال عضو الهيأة الإدارية لنادي الشرطة عدي الربيعي لبرنامج {كوورة} بثته قناة الفرات الفضائية ليلة الخميس "تمت الموافقة مع {نيبوتشا} على جميع التفاصيل المالية والإدارية لتجديد عقده لكن بقي عائق أحد معه انه يريد العودة الى عائلته ليحصل على الموافقة في تجديد العقد وسيبقى نفس الملاك الذي عمل معه" لافتا الى ان "موازنة الشرطة بلغت 7 ات دينار و{هيثم شبول} هو من جلب {نيبوتشا}".وعزا "تقدم فريق الشرطة في الدوري الممتاز ومواصلته الحفاظ على المركز الاول في هذا الموسم الى نتاج عمل وخطط الهيأة الإدارية للنادي" مبينا ان "سعد قيس ومع نهاية الموسم السابق ترك الفريق بسبب ظروفه الخاصة وهو مرض ولده".وأكد الربيعي، ان "الملاك الفني وجميع العاملين واللاعبين كانوا كخلية نحل لوصول فريق الشرطة الى بطل الدوري" منوها الى ان "إدارة نادي الشرطة سددت 198 الف دولار على قضية نادي داليان الصيني كما سددنا 52 الف دولار بشأن نشات أكرم، والقضية سنكسبها بدرجة كبيرة".ولفت الى ان "المبلغ المخصص للمدينة الرياضية للقيثارة هو 5 مليارات دينار يتحول الى مكان آخر والعرقلة بسبب الروتين القاتل ونأمل من وزارة الداخلية والمسؤولين فيها بتجاوز الروتين والإسراع في حسم ملف المدينة الرياضية كما ننتظر تسمية وزير الداخلية لاطلاعه على الملف".



وأشار الربيعي الى ان "وضع نادي الطلبة مأساوي رغم اتهاماتهم لي بمساندة إدارة النادي الحالية بقيادة علاء كاظم، وهناك سوء فهم وبعض العاملين في مكتب وزير التعليم نقلوا لجمهور الطلبة أشياء غير صحيحة".وبين "انا موظف في وزارة التعليم والوزير السابق عبد الرزاق العيسى طلب من قيادة إدارة الطلبة لكني رفضت كوني عضو الهيأة الإدارية لنادي الشرطة وكلفني بجمع علاء كاظم ويونس محمود أما قصة الـ 400 مليون دينار كديون فهي تطرح منذ سنتين دون نتيجة".وتابع الربيعي "قدمت مجموعة حلول من ضمنها موضوع المال وجعل مالية وزارة التعليم بمتابعة الموقف لكن لم يتوافقوا حتى اللحظة وهذه هي الحقيقة وليست غيرها".وكشف ان "أسماء لها ثقل وصدى هم من فاتحونا كون الدعم الجماهيري والإداري أصبح حلم كل لاعب".انتهى

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