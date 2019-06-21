لجنة النزاهة النيابية تحدد موقفها من مجلس مكافحة الفساد

2019/06/21 | 09:13

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أكدت لجنة النزاهة النيابية، الجمعة، انها داعمة لمجلس مكافحة الفساد، نافية اصدارها اتهامات بحق بعض اعضاء مجلس مكافحة الفساد.

وذكر رئيس اللجنة هشام السهيل، في بيان صحفي اليوم، (21 حزيران 2019)، ان "لجنة النزاهة داعمة لمجلس مكافحة الفساد، واي تشكيل يساعد او يساهم في مكافحته" مشددا على "استعداد اللجنة التام للتعاون في سبيل القضاء على الفاسدين اينما كانوا".

وأوضح السهيل ان "اتهامات صدرت لبعض اعضاء مجلس مكافحة الفساد باسم لجنة النزاهة، نافيا بشكل قاطع اصدار اللجنة مثل هذا البيان وهو صادر من احد اعضاء اللجنة".

ودعا رئيس لجنة النزاهة "وسائل الاعلام إلى توخي الدقة في نشر البيانات"، مبينا ان "المخول الوحيد للتصريح باسم اللجنة رئيسها او ماينشر بموقع اللجنة".

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