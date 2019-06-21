مصادر امنية: انتحاري يفجر نفسه داخل مقهى بقضاء خانقين

2019/06/21 | 09:13

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اصيب ثلاثة أشخاص بانفجار انتحاري داخل مقهى في قضاء خانقين شمال شرقي ديالى.

وقالت مصادر امنية في محافظة ديالى، اليوم (20 حزيران 2019)، ان "انتحاريا فجر نفسه داخل مقهى الخيال في قضاء خانقين، مما اسفر عن اصابة ثلاثة أشخاص أصيبوا بالتفجير إضافة الى خسائر مادية" مؤكدا ان "الأوضاع مسيطر عليها داخل المحافظة".

واضافت المصادر، ان "سيارات الاسعاف نقلت المصابين الى المستشفيات القريبة".

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