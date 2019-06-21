محتجون متشحون بالسواد يطالبون هونج كونك بسحب مشروع قانون التسليم

2019/06/21 | 09:16

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- احتشد آلاف المحتجين المتشحين بالسواد في هونج كونك، اليوم الجمعة، بعد انقضاء مهلة حددوها للحكومة لسحب مشروع قانون مثير للجدل لتسليم المتهمين للصين، في أحدث

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