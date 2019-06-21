قريبا .. مجانين بغداد يطلون علينا

2019/06/21 | 09:16

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العهد نيوز- بغداد

يستعد جملة من خيرة الفنانين والممثلين العراقيين، للمباشرة بالفلم الروائي العراقي (مجانين بغداد)، الذي سيصور في عدد من مناطق بغداد.

وقال مخرج الفلم جبار

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