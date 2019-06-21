نجاة النائب محمد علي زيني من محاولة اغتيال جنوب بغداد

2019/06/21 | 09:18

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نجا النائب محمد علي زيني، من محاولة اغتيال جنوب بغداد.‏ وقال المكتب الاعلامي للنائب في بيان صحفي :” ان ثلاث عجلات اعترضت ‏موكب النائب محمد علي زيني لدى عودته من كربلاء الى بغداد واطلقت عليه النار، الا ‏انه لم يصب احد بأذى”.‏ واضاف المكتب انه “تم فتح تحقيق في الموضوع”.

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