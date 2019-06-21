فلكي: الصيف بدأ فلكياً اليوم الجمعة

2019/06/21 | 09:19

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ خطوة برس كشف الفلكي السعودي والخبير في رصد الأهلة محمد بن ردة الثقفين، أن فصل الصيف في نصف الكرة الأرضية الشمالي قد بدأ فلكياً اليوم الجمعة.وقال الفلكي السعودي إن ذلك جاء بناء على “حساب المعطيات الفلكية لدورة الأرض في فلكها حول الشمس حيث تتعامد الشمس ظاهريا على مدار خط السرطان لمدة أربعة أيام

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