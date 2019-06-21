إبراهيم ابراش - لماذا يتعثر العرب ويتقدم الآخرون ؟

2019/06/21 | 09:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #إبراهيم_ابراش في عام 1893 كتب الشيخ عبد الله النديم ((١-;-٨-;-٤-;-٥-;-١-;-٨-;-٩-;-٦-;-) ) كتابا أو دراسة معمقة بعنوان :(بِمَ تقدّم الأوربيّون وتأخرنا والخلق واحد؟!) ،وفي بداية القرن العشرين وضع المفكر الإسلامي الأمير شكيب أرسلان (1869-1946) مؤلفا تحت عنوان : "لماذا تأخر المسلمون ولماذا تقدم غيرهم ؟" وكان يقصد آنذاك الغرب المسيحي ،ومن بعدهما توالت الكتابات حول سر تخلف العرب والمسلمين وتَق......

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