الرئيس العراقي: زيارة بارزاني لبغداد ستعزز تطوير المؤسسات التشريعية والقانونية

2019/06/21 | 09:24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكد رئيس الجمهورية برهم صالح اهمية تضافر الجهود لحل كافة القضايا العالقة بين حكومتي الاقليم والاتحادية وفقاً للدستور والمصلحة الوطنية.

وأشار خلال اجتماعه ببغداد اليوم مع رئيس اقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني والوفد المرافق له، الى ان زيارة رئيس الاقليم الى بغداد ستعزز العلاقة بين بغداد واربيل ، وتسهم برفع مستوى التنسيق والتشاور بشأن تطوير دور المؤسسات التشريعية والقانونية، معرباً عن ثقته بتحقيق التوافق بين الاطراف السياسية خدمة لمصالح الشعب العراقي.

من جانبه، اعرب رئيس الاقليم عن رغبته بتعزيز الحوارات الجادة واحترام مبادئ الدستور، بما يضمن تحقيق المصالح المشتركة ويعزز العلاقات الاخوية بين الجانبين.

كما جرى بحث آخر المستجدات والتطورات السياسية على الساحتين الاقليمية والدولية.

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