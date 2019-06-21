تويتر يتصدر الأكثر تأثيرا.. وخلفه فيسبوك وواتساب

2019/06/21 | 09:32

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تصدر "تويتر" أكثر منصات التواصل الاجتماعي استخداما لجمع المعلومات الخاصة بالتغطيات الإعلامية من قبل المراسلين الصحفيين في دراسة أعلنت نتائجها، الخميس.

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