الرافدين: صرف دفعة جديدة من السلف لأكثر من 600 متقاعد

2019/06/21 | 09:32

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلن مصرف الرافدين عن صرف وجبة جديدة من سلفة ضعف وضعفين للمتقاعدين المدنيين والعسكريين عن طريق أدوات الدفع الالكتروني .

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