2019/06/21 | 09:33

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ خطوة برس أعلنت أمانة بغداد، الجمعة، عن مصادرة عدد من ( الستوتات ) جنوبي العاصمة.وذكرت الأمانة في بيان تلقت “خطوة برس” نسخة منه، ان “بلدية الدورة قات بحملة ازالت خلالها عدد من الستوتات المتجاوزة على نهر الطريق السريع بغداد-بابل قرب مدخل منطقة ابو دشير الجنوبي”.وأضافت أن “الستوتات استخدمت لبيع الفواكه والخضر والاسماك

هناك تفاصيل اخرى بخصوص امانة بغداد تصادر عدداً من “الستوتات” جنوبي العاصمة وكالة خطوة برس.

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