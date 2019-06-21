الصيهود : المحاصصة الحزبية التي شملت مناصب المدراء العامين والمعاونين والدرجات الخاصة دون اعتماد المهنية والكفاءة ستقود البلد للمجهول

2019/06/21 | 09:35

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال عضو مجلس النواب السابق محمد سعدون الصيهود ان المحاصصة الحزبية والطائفية والفئوية التي شملت مناصب المدراء العامين والمعاونين والدرجات الخاصة دون اعتماد المهنية والكفاءة ستقود البلد للمجهول “.واوضح الصيهود في بيان صحفي اليوم ان : البلد الذي ورث تركة كبيرة من سوء الخدمات وعلى كافة المستويات سواء كانت البنى التحتية او الكهرباء والماء […]

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