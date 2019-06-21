الغارديان: إيران أسقطت أكبر وأعقد طائرة مُسيرة أمريكية

2019/06/21 | 09:35

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نشرت صحيفة “الغارديان” البريطانية، اليوم الجمعة، تقريراً حمل عنوان “ترامب يظن أن ضابطاً إيرانياً منفلتاً وغبياً أسقط الطائرة الأمريكية”.وقال التقرير إن تصريحات ترامب جاءت بعد إعلان إيران أن إسقاط الطائرة المُسيرة الأمريكية كان متعمداً وأنها تعتبره نجاحاً لقوات الدفاع الجوي الإيرانية، مشيراً الى أن ترامب بعد اجتماعه بمستشاريه في البيت الأبيض اعتبر أن الخط …

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