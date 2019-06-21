2019/06/21 | 09:37

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ خاص ..حذر النائب عن محافظة البصرة، بدر الزيادي، الجمعة، من استغلال طيبة وصبر اهالي البصرة، مبيناً ان الحكومة غير عادلة في منح الحقوق للبصرة، ومنحت كردستان ماتريد من استحقاقات بسبب الضغط الكردستاني والعلاقات الاميركية.وقال الزيادي في تصريح لـ /المعلومة/، ان “جميع الحكومات منذ 2003 والى يومنا هذا منحوا البصرة وعود فقط، الا […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (نائب بصري: الحكومة غير عادلة ويجب ان تحذر من نفاذ صبر “اهل البصرة”) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (نائب بصري: الحكومة غير عادلة ويجب ان تحذر من نفاذ صبر “اهل البصرة”) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).