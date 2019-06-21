نيجيرفان بارزاني يزور تركيا.. اردوغان: سأستقبله كضيف خاص

2019/06/21 | 09:38

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ يزور رئيس اقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني اليوم الجمعة تركيا في اول زيارة خارجية له منذ تنصيبه رئيسا لكوردستان نهاية ايار مايو المنصرم.وتعقيبا على الزيارة قال الرئيس التركي رجب طيب اردوغان للصحفيين، "سيزورني يوم غد الجمعة ضيف خاص، وهو نيجيرفان بارزاني".ومن المنتظر ان يجري بارزاني اجتماعا مع اردوغان ومسؤولي تركيا، لبحث الملفات الاقتصادية والامنية والتوتر في المنطقة.

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