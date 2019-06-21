الحرارة تبدأ بالإرتفاع وتحذير لمناطق الجنوب من الثلاثاء

2019/06/21 | 09:38

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بغداد :سومر نيوز

توقعت هيأة الأنواء الجوية والرصد الزلزالي، ان يكون طقس الأيام الأربعة المقبلة صحواً في كافة المناطق مع...

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