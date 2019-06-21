بارزاني يزور تركيا اليوم وأردوغان يعلق

2019/06/21 | 09:38

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سياسية- كلكامش برس؛ يتوجه رئيس إقليم كردستان نيجيرفان بارزاني، اليوم الجمعة، في زيارة الى تركيا، حيث أكد الرئيس التركي أمس الخميس بأنه سيستقبله كـ”ضيف خاص”.وذكر الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، ليلة أمس الخميس في تصريح للصحفيين: سيزورني يوم غد الجمعة “ضيف خاص”، وهو نيجيرفان بارزاني.

وتعتبر هذه الزيارة الأولى لنيجيرفان بارزاني الى الخارج بعد توليه منصب رئاسة إقليم كردستان.

وتشهد العلاقات الثنائية بين إقليم كردستان وتركيا تحسناً تدريجياً، بعدما دخلت هذه العلاقة بينهما مرحلة “الجمود” بعد إجراء الاستفتاء بإقليم كردستان في سبتمبر/أيلول 2017.

وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، قد إتصل هاتفياً بنيجيرفان بارزاني بعد توليه منصب رئاسة الإقليم، مؤكداً على دعم تركيا لإقليم كردستان والعراق ولبارزاني في مهامه الجديدة.





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