الرافدين يصرف وجبة جديدة من سلفة “ضعف وضعفين” للمتقاعدين

2019/06/21 | 09:41

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلن مصرف الرافدين عن صرف وجبة جديدة من سلفة (ضعف وضعفين) للمتقاعدين المدنيين والعسكريين عن طريق أدوات الدفع الالكتروني.وقال المكتب الاعلامي للمصرف في بيان تلقاه “النعيم نيوز”، “أنه تم صرف دفعة جديدة من سلفة ضعف وضعفين للمتقاعدين المدنيين والعسكريين لأكثر من 600 متقاعد”.وأوضح البيان، أن “صرف تلك السلفة تم عن طريق بصمة الزبون …

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