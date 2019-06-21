2019/06/21 | 09:43

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اكد الجيش الأميريكي، الخميس، إسقاط طائرة مراقبة واستطلاع مسيرة تابعة له من قبل إيران فوق مضيق هرمز، فيما اكدت طهران ان الطائرة تم إسقاطها في الأجواء الدولية.

وقد اعلن الحرس الثوري الإيراني من جهته إسقاطه الطائرة داخل المجال الجوي الإيراني، وهي معلومة نفاها البنتاغون في بيان وقال إن الطائرة كانت على بعد 17 ميلا من الأجواء الإيرانية عند استهدافها.

فما هي مواصفات هذ الطائرة التي صبت نارا فوق زيت الأزمات في الخليج؟

هي طائرة مراقبة بحرية مسيرة من طراز آر.كيو-4 غلوبال هوك، تصنعها شركة نورثروب غرومان.

لها القدرة على التحليق لنحو ثلاثين ساعة متواصلة، وتستطيع التحليق كذلك على ارتفاع يتجاوز خمسين ألف قدم، وتصل تكلفتها إلى نحو 121 مليون دولار أميركي.

هذا الطراز العسكري مصمم كذلك ليكون قادرا على جمع صور شبه آنية وعالية الجودة لمناطق شاسعة، تصل مساحتها لـ 100 ألف كيلومتر، ما يعادل مساحة كوريا الجنوبية أو آيسلندا، وتعمل بفاعلية تحت كل الظروف المناخية.

كما يمكن تزويد الطائرة بصواريخ جو-أرض، وهي قادرة على استهداف وحدات بحرية، كما يمكنها الكشف عن الأهداف وتصنيفها من مدى بعيد باستخدام الأشعة فوق الحمراء والمسح الكهربائي الضوئي.

أما بالنسبة للهيكل والتصميم فتتميز الطائرة بأن واجهتها مصممة على شكل سنام، ويعلوها محرك، كما أن مدى جناحيها أكبر من مدى جناحي طائرة ركاب من طراز بوينغ 737.

دخلت الطائرة المسيرة الخدمة عام 2001، وتشكل جزءا من قوام الأساطيل الجوية العسكرية لدول أخرى إضافة إلى الولايات المتحدة، كاليابان وكوريا الجنوبية، كما تعتبر إحدى طائرات المراقبة المستخدمة من قبل وكالة الفضاء الأمريكية ناسا.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تعرف على مواصفات وقدرات طائرة التجسس الأميركية التي أسقطتها إيران) نشر أولاً على موقع (سكاي عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تعرف على مواصفات وقدرات طائرة التجسس الأميركية التي أسقطتها إيران) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (سكاي عراق).