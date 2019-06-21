الرافدين يعلن صرف دفعة جديدة من سلف المتقاعدين

2019/06/21 | 09:43

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بغداد اليوم- بغداد

أعلن مصرف الرافدين، الجمعة (21 حزيران 2019)، صرف وجبة جديدة من سلفة "ضعف وضعفين" للمتقاع...





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