جريمة الابتزاز الإلكتروني كتاب جديد للقاضي كاظم الزيدي

2019/06/21 | 09:47

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العهد نيوز- بغداد

أنجز القاضي كاظم الزيدي، كتابه الجديد "جريمة الابتزاز الإلكتروني" ، الذي يتوائم مع التسارع الذي يشهده العالم من تقدم تكنلوجي والكتروني.

وقال الزيدي، لـ"العهد

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