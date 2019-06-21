ما هي أسس دعم المنتج المحلي؟

2019/06/21 | 09:47

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العهد نيوز- خاص- بغداد

د.عمر الخزاعي / عضو مركز الاعلام الاقتصادي

شهدت السنوات الاخيرة تطوراً واضحاً للمنتج العراقي في السوق المحلية تَنَوَّع بين المنتجات الغذائية والالبان والاقمشة

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